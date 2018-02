Kabilas endlose Regentschaft spaltet die Demokratische Republik Kongo

Sicherheitskräfte haben in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo nach Medienberichten („Reuters“) einen regierungs-kritischen Demonstranten erschossen und zwei verletzt. Aus der nördlichen Stadt Kisangani berichtete ein Reporter ("AFP") von zwei angeschossenen Demonstranten. Sie hatten sich versammelt, um an kirchlichen Märschen gegen die Herrschaft von Präsident Joseph Kabila teilzunehmen. Nach Medienberichten („AFP“) stürmten hunderte Sympathisanten der Regierung die Kathedrale in der Hauptstadt Kinshasa. Sie kündigten an, die Nacht über in der Kirche zu bleiben.