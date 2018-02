Papst ruft zu Frieden in Syrien auf

Die Gewalt im syrischen Ost-Ghouta geht weiter und das obwohl die UNO eine Waffenruhe gefordert hat. Mehr als 500 Menschen, darunter über 100 Kinder, wurden in dem Gebiet Ost-Ghouta allein in der letzten Woche getötet. Papst Franziskus hat nun ein sofortiges Ende der Gewalt in Syrien gefordert.