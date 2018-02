Die 11 schönsten Fotos und Videos vom Schnee - von Rom bis an die Ostsee

Europa zittert unter der sibirischen Kälte - und in Rom verursachen mehrere Zentimeter Schnee einiges Chaos. Die Präfektur verhängte aus Sicherheitsgründen ein Fahrverbot für Lastwagen in der Stadt und der Provinz Rom, das seit Sonntagabend in Kraft war. In einigen Gemeinden in der italienischen Hauptstadt und im Umland blieben die Schulen geschlossen.