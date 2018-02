Oscar-Nominierung für syrischen Film

Die “White Helmets” sind eine ehrenamtliche Gruppe, die seit Jahren Menschen unter Trümmern im syrischen Bürgerkrieg rettet. Der Filmproduzent Firas Fayyad hat die letzten vier Jahre in Aleppo verbracht um die “White Helmets” zu begleiten und ihre Geschichte zu erzählen. Sein Film „Last Men in Aleppo“ wurde für die diesjährigen Oscars nominiert. Aber Fayaad und sein Kollege Kareem Abeed werden an der Preisverleihung in Hollywood nicht teilnehmen können, denn sie sind Syrer und somit von Trumps Reisesperre direkt beeinträchtigt. Dies ist erst die zweite Dokumentation über die Arbeit der „White Helmets“