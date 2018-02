Russlands Präsident Putin ordnet tägliche Feuerpause im syrischen Ost-Ghouta an

Der UN-Sicherheitsrat hat für Ost-Ghouta eine Waffenruhe von 30 Tagen gefordert. Ähnliche Feuerpausen hatte es 2016 auch in Aleppo gegeben.

Ein Arzt in Ost-Ghouta behauptet aber, es habe einen Angriff mit Giftgas gegeben. Mindestens 14 seiner Patienten litten an Verletzungen durch Chlorgas. Schon in den vergangenen Jahren hatte die syrische Regierung Giftgas gegen Aufständische eingesetzt, was sie jedoch bestreitet. Auch die bewaffneten Aufständischen in Syrien verfügen sehr wahrscheinlich über chemische Kampfstoffe.