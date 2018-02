Schnee in Rom - einige fahren sogar Ski

Nicht nur in Hamburg und in Berlin hat es geschneit - auch in Rom liegen einige Zentimeter Schnee, der für einiges Chaos sorgt. Winterreifen sind hier Mangelware. Am Flughafen Fiumicino funktionierte nur noch eine Start- und Landebahn. Viele Schulen in der Ewigen Stadt und drumherum blieben an diesem Montag geschlossen.