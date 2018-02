Slowakischer Investigativ-Journalist ermordet

In der Slowakei sind ein investigativ arbeitender Journalist und seine Verlobte in ihrem Privathaus ermordet worden. Beide wurden durch Schüsse in Kopf und Brust getötet. Wahrscheinlichstes Motiv des Doppelmordes sei die Tätigkeit des Mannes gewesen, erklärte Polizeipräsident Tibor Gaspar: