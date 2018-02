Suche nach 110 Mädchen: Nigeria mobilisiert Militär

Nigeria hat zusätzliche Militäreinheiten und Flugzeuge mobilisiert - auf der Suche nach rund 110 Schulmädchen, die am 19. Februar von der Miliz Boko Haram verschleppt wurden. Boko Haram-Mitglieder waren in ein Mädchen-College in Dapchi, in der nordöstlich gelegenen Provinz Yobe, eingedrungen.