10 der schönsten Bilder vom Schnee auf Korsika

Frankreich bibbert unter der Kältewelle. Im Radio bekommen die Zuhörer seit Tagen Tipps, sie sollten sich nach dem Zwiebel-Prinzip kleiden - in wenigstens drei Lagen. Es wird beklagt, dass noch immer viel zu viele Franzosen in schlecht isolierten Wohnungen mit Strom heizen, was den Verbrauch bei frostigen Temperaturen in beängstigende Höhen treibt, so dass Atomstromland Frankreich bei den Nachbarn Elektrizität einkaufen muss: auch Kohlestrom aus Deutschland. Denn man könne die AKWs nicht von heute auf morgen mehr produzieren lassen.