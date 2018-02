Für welches Team spielt Usain Bolt jetzt Fußball?

Jetzt ist es raus: Ja, der jamaikanische Sprinter Usain Bolt will Fußball spielen. Allerdings handelt es sich nicht um einen Karrierewechsel. Auf Facebook beendete der 31-Jährige das Rätselraten um eine mögliche Profi-Fußballkarriere.

"Ich freue mich anzukündigen, dass ich beim Soccer Aid für UNICEF spiele", schrieb Bolt.

Das Benefizspiel wird am 10. Juni im Stadion Old Trafford von Manchester United ausgetragen. Dabei werden zwei Mannschaften gegeneinander antreten. Bolt wird als Kapitän mit seiner Mannschaft gegen das Team des britischen Sängers Robbie Williams auflaufen.

Seit Bolt, der schnellste Mann des Planeten, im Jahr 2017 mit der Leichtathletik aufhörte, hatte er immer wieder zu verstehen gegeben, dass seine sportliche Karriere nicht beendet sei. Auch äußerte der achtfache Olympiasieger den Wunsch, bei einem großen Verein wie ManU oder Borussia Dortmund zu spielen.

Um den Stunt perfekt zu machen, teilte Bolt am Montag mit, er habe "gerade bei einer großen Fußball-Mannschaft unterschrieben".

In dem Promo-Video sagt Bolt an Robbie Williams gerichtet: "Bleib beim Singen und überlass mir das Fußballspielen". Williams kündigt im selben Video an, das diesjährige Fußballspiel des UN-Kinderhilfswerks werde "größer und besser den je".

Karten für das Spiel in Manchester am 10. Juni kosten umgerechnet zwischen 11 und 56 Euro. Der Erlös kommt Kinder weltweit zugute.