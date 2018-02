Gericht in Prag ordnet Freilassung von syrischem Kurdenchef Saleh Muslim an

Ein Gericht in Prag hat angeordnet, dass der syrische Kurdenführer der PYD, Saleh Muslim, wieder freigelassen werden soll.

Die Türkei hatte per Interpol nach Saleh Muslim gesucht und seine Auslieferung beantragt.

Der 67-Jährige war in der Nacht zu Sonntag in Prag nach einer Fahndung über Interpol in Gewahrsam genommen worden.

Die PYD (Partiya Yekitîya Demokrat) ist eine Kurdenpartei, deren Chef Saleh Muslim war, sie arbeitet mit der türkischen PKK zusammen oder gilt ihr als gleichgesinnt. Die PKK und alle ihr nahestehenden Organisationen werden von der Türkei als Terroristen juristisch verfolgt.