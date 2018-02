EU legt Gesetzentwurf zum Brexit vor

Der Brexit-Chefunterhändler der Europäischen Union, Michel Barnier, hat am Mittwoch in Brüssel den Entwurf eines Austrittsvertrages vorgelegt. In 168 Artikeln wird darin rechtlich festgelegt, unter welchen Bedingungen das Vereinigte Königreich die Union verlassen wird - und wie sich die von London gewünschte Übergangsphase nach dem Austritt im März nächsten Jahres gestalten wird.