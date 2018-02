Rekord-Kälte in Europa: Mindestens 24 Tote

Bei den arktischen Temperaturen sind in ganz Europa mindestens 24 Menschen ums Leben gekommen - davon allein neun in Polen, vier in Frankreich und mehrere in Rumänien.

Wegen des vielen Schnees in Ost- und Südeuropa blieben Züge und andere Transportmittel stecken - in Norddeutschland gab es dramatische Massenkarambolagen.

An vielen Orten auch in Süd-Europa wurden Rekord-Minus-Temperaturen für den Monat Februar gemessen. Verzeichnet wurden -30 Grad auf der Zugspitze, -29 in Estland, -39 in Schweden.

In den kommenden Tagen soll es zwar tagsüber etwas wärmer werden, aber auch im März ist die "BEAST FROM THE EAST" ("Die Bestie aus dem Osten") oder "Paris-Moskau" genannte sibirische Kältewelle noch nicht vorüber.

Schneeschippen in Delnice (Kroatien) REUTERS/Antonio Bronic

Schnee in London (Canary Wharf) REUTERS/Tom Jacobs

Aalborg in Dänemark Henning Bagger/Ritzau Scanpix/via REUTERS