UNO: Feuerpausen in Ost-Ghouta zu kurz, um zu helfen

Die syrische Armee hat am Mittwoch nach fünf Stunden Feuerpause ihre Angriffe auf die Rebellen-Enklave Ost-Ghouta fortgesetzt. Die Hilfsteams der UNO stünden bereit, so eine Sprecherin. Fünf Stunden reichten aber nicht, um Verletzte in Sicherheit und bereitstehende Güter zu den Menschen zu bringen