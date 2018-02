Vorwurf: Griechische Polizei misshandelt Migranten

Andere Migranten sprachen von bewaffneten Männern in Uniform, die sie in Militärbooten über Mariza von Griechenland in die Türkei brachten und sie anschließend misshandelten. Die griechische Polizei weist all diese Vorwürfe zurück und betont, dass es ständige Praxis ist, Migranten in der betroffenen Gegend nicht in die Türkei zurückzuschicken.