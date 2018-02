Washington: Nemzow-Platz vor russischer Botschaft eingeweiht

Die russische Botschaft in Washington hat eine provokante neue Postadresse. Das Teilstück der Straße vor der Vertetung wurde nach dem prominenten Kreml-Kritiker in Boris-Nemtsov-Plaza umbenannt. An der Enthüllung des Straßenschildes am dritten Todestag von Nemzow beteiligten sich Dutzende russische Aktivisten, einige Kongressabgeordnete und die Tochter des Ermordeten, Schanna Nemzowa: