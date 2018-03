Afghanistan: Kommt mysteriöser Taliban-Kämpfer aus Deutschland?

In Afghanistan wurde offenbar ein deutscher Staatsbürger festgenommen, der sich den Taliban angeschlossen hatte. Eine afghanische Spezialeinheit hatte ihn und zwei weitere Taliban in der Nacht zum Mittwoch im Gereschk-Bezirk in der Provinz Helmand, in Südafghanistan, festgenommen. Große Teile dieser Provinz werden von den Taliban kontrolliert, sie ist auch die Hochburg für Opium. Der Mann soll für die "Rote Einheit" der Taliban gekämpft haben; sie wird für eine Vielzahl von Anschlägen verantwortlich gemacht.