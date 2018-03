Carles Puigdemont wirft das Handtuch. Zehn Wochen nach der Neuwahl in Katalonien kann die spanische Konfliktregion nun auf eine Wiederbelebung der stockenden Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung hoffen, denn der umstrittene Separatisten-Chef hat seinen Verzicht auf die Regionalpräsidentschaft erklärt. So machte er den Weg für einen Alternativ-Kandidaten frei. Puigdemont sprach in einem Video und nannte seine Entscheidung "vorläufig".