Tiere im Schnee - 5 der coolsten Fotos

Geschlossene Flughäfen, verspätete Züge, blockierte Autobahnen. Doch neben all dem Ärger mit dem Schnee und der Kältewelle gibt es dieser Tage beeindruckende Bilder vom Schnee in London, Schnee in Venedig... und von Tieren im Schnee. Da freut sich Harvey, der drei Jahre alte Wet Highland Terrier über die seltenen Flocken in Dublin in Irland.