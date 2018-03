Trumps Mediendirektorin tritt zurück

Julie Pace von der Nachrichtenagentur AP meint, der Rücktritt könne in Zusammenhang mit den Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller zu möglichen Russland-Kontakten von Trump-Mitarbeiter im Wahlkampf stehen.

„Noch einen Tag vor ihrem Rücktritt war sie im Kongress und hat stundenlang Fragen von Abgeordneten beantwortet. Die Mitarbeiter von Robert Mueller wollten mit ihr über verschiedene Vorgänge sprechen, an denen sie beteiligt war. Sie steht also im Mittelpunkt dieser Diskussion", so Pace.

Hicks war seit September im Amt, sie hatte die Nachfolge von Anthony Scaramucci angetreten, der sich noch vor seiner offiziellen Ernennung wieder zurückzog.