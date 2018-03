Winterwetter sorgt für Chaos

Der Schnee hat Europa fest im Griff. In Schottland ging auf den Straßen teils gar nichts mehr, mehrere hundert Menschen mussten die Nacht in ihren Wagen auf der Autobahn verbringen, sie wurden von den Behörden mit dem Nötigsten versorgt. Alarmstufe rot wurde verhängt - und das bedeutet: Es besteht potenziell Lebensgefahr. Auch der Bahn- und Flugverkehr ist in Schottland und anderen Teilen Europas erheblich beeinträchtigt.