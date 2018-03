Afrin-Offensive: Zivile Opfer und mindestens 8 tote Soldaten aus der Türkei

Bei der Afrin-Offensive in Syrien sind mindestens acht türkische Soldaten getötet worden. Dreizehn weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Die von Ankara nach Nordsyrien geschickten Eliteeinheiten - die schon in den Kurdengebieten in der Türkei wie in der 2015-2016 weitgehend zerstörten Stadt Cizre im Einsatz waren - durchkämmen den Ort Rajo, der nur etwa zehn Kilometer von der türkischen Grenze entfernt ist. Dabei stoßen sie auf den Widerstand der kurdischen YPG und der mit dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad verbündeten Milizen.