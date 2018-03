Baku: Tote bei Brand in Drogenklinik

Bei einem Brand in einer Drogenklinik in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku sind am Freitag mindestens 24 Menschen getötet worden. Rund 30 Personen seien aus der brennenden Holzbaracke gerettet worden, drei von ihnen waren verletzt, teilte das Zivilschutzministerium der Ex-Sowjetrepublik am Kaspischen Meer mit.