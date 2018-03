Snowboarder fährt durch Essex Strassen

Den Schnee ordentlich genutzt hat dieser Snowboarder - auf seiner Fahrt durch die Strassen von Essex. Der Olympioni̱ke Billy Morgan, Gewinner der Bronze-Medaille, bewies sein Können in der englischen Stadt. Begleitet wurde der 28-Jährige von seinem Freund Paddy Graham, der auf Skiern unterwegs war. Morgan hat in Pyeongchang 2018 als erster britischer Mann eine Medaille im Snowboarden abgeräumt. Er startet in der Freestyledisziplin. Morgan war mehrfach britischer Meister.