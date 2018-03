US-Strafzölle: Soja-Retourkutsche?

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, bei Stahl- und Aluminium-Einfuhren Strafzölle erheben zu wollen, hat in der Wirtschaftswelt eingeschlagen wie eine Bombe. An den asiatischen Börsen wie hier in Tokio wurde die Nachricht mit Sorge aufgenommen. Insbesondere Automobilkonzerne fürchten Mehrkosten.