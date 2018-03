Die lange Nacht der Oscars

In der Nacht auf Montag feiern die Oscars ihr 90-jähriges Jubiläum. In 24 Kategorien wird die goldene Trophäe vergeben. Mit 13 Nominierungen geht Guillermo del Toro und sein Film "Shape Of Water: Das Flüstern des Wassers" ins Rennen. Weitere Favoriten sind die Filme "Three Billboards", "Dunkirk", "Die dunkelste Stunde" und "Der seidene Faden".