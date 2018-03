LIVEBLOG Wahlen in Italien: Berlusconi hatte Ärger, Hochrechnung um 23 Uhr

In Italien wird ein neues Parlament gewählt. In Umfragen lag das Mitte-Rechts-Bündnis von Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi vorne. Als dieser allerdings in seine Stimme in Mailand abgeben wollte, stieg eine oben entblößte FEMEN-Aktivistin auf den Tisch und rief: "Deine Zeit ist vorbei, Berlusconi." Sie wurde von Sicherheitskräften abgeführt und Berlusconi konnte wählen. Fragen von Journalisten beim Verlassen des Wahllokals beantwortete er nicht.