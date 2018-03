Wahlsieger in Italien: EU-Kritiker von 5-Sterne-Bewegung und LEGA

LEGA-Chef Matteo Salvini will sich erst am Montag äußern. Salvini ist im EU-Parlament in derselben Fraktion wie Marine Le Pen und Geerd Wilders. Die Front-National-Chefin aus Frankreich twitterte, zu den Wahlen in Italien die EU verbinge einen schlechten Abend.

Die 5-Sterne-Bewegung kommt in den Hochrechnungen auf 29 bis 34 Prozent.

FORZA ITALIA von Silvio Berlusconi und LEGA von Matteo Salvini kommen zusammen nahe an die absolute Mehrheit der Abgeordneten, die mit 41 Prozent der Stimmen erreicht werden sollte.

In den Hochrechnungen für den Senat schneiden die linkspopulistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtspopulistische LEGA noch besser ab als im Abgeordnetenhaus.

Experten erklären den Erfolg der 5-Sterne-Bewegung und den der LEGA vor allem mit dem Frust vieler junger Leute. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei etwa 30 Prozent, Die Arbeitslosenquote insgesamt bei 11 Prozent.