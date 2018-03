Schweizer Votum bringt SRG auf Reformkurs

Freude bei den "No Billag"-Gegnern - klares Ergebnis beim Volksentscheid in der Schweiz: Die Rundfunkgebühren bleiben. Dafür stimmten 71,6 Prozent der Wähler. Die überwiegend von den Gebühren finanzierte Rundfunkanstalt SRG - das Schweizer Pendant zu ARD und ZDF - kündigte dennoch umfangreiche Sparrunden und Reformen an: