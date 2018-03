Britischer Ex-Spion vergiftet

Der ehemalige russische Spion Sergej Skripal und eine Begleiterin sind bewusstlos und mit Vergiftungserscheinungen in einem südenglischen Einkaufszentrum gefunden worden. Beide kamen in kritischem Zustand in ein Krankenhaus. Die Polizei in Salisbury geht nicht von einem terroristischen Hintergrund aus. Der 66-jährige Skripal war 2010 im Austausch gegen in den USA inhaftierte russische Agenten freigekommen. Seitdem war der Russe den Behörden nach deren Angaben nicht aufgefallen.