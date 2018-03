Italien: Großer Wahlerfolg für die "Lega"

Sie trat in einem Bündnis an mit der „Forza Italia“ des früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi sowie zwei kleinen Parteien.

Auch das Bündnis insgesamt war erfolgreich, wenn auch nicht erfolgreich genug zum alleinigen Regieren.

Im Bündnis mit der „Forza Italia“ ist die Lega mit dem jetzigen Wahlergebnis nun sogar der größere Partner.

Aus der Separatistenpartei „Lega Nord“, die einmal den Norden Italiens abtrennen wollte, ist eine EU- und fremdenfeindliche Partei geworden, die erstmals im ganzen Land antrat.

Man werde nun mit den Bündnispartnern sprechen und habe da auch schon Ideen, sagt Giancarlo Giorgetti, ein stellvertretender Parteivorsitzender.

Für die „Lega“ sei es ein historischer Augenblick, so Giorgetti: So gute Ergebnisse habe man noch nie erzielt, mit Stimmen vom Norden bis in den Süden.

Innerhalb des Bündnisses fällt dem "Lega"-Vorsitzenden Matteo Salvini nun die Führungsrolle zu. Ob es tatsächlich zum Wahlziel "Salvini Premier", also dem Posten des Regierungschefs reicht, ist angesichts der anderen Ergebnisse aber ungewiss.