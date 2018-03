Machtfülle für Chinas Präsidenten

Es ist ein entscheidender Volkskongress, der an diesem Montag in China begonnen hat. Auf dem fast zweiwöchigen Treffen werden die knapp 3.000 Abgeordneten wahrscheinlich beschließen, die Begrenzung der Amtszeiten eines Präsidenten aufzuheben. Bisher sind es maximal zehn Jahre, also zwei Mandate.