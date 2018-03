Fall Skripal: „Wenn er wirklich gefährlich wäre, hätte es in Russland viele Möglichkeiten gegeben“

Die Geschichte des in Großbritannien womöglich vergifteten Doppelagenten Sergej Skripal fügt den ohnehin schon vergällten russisch-britischen Beziehungen vor den Präsidentschaftswahlen in Russland neues Gift hinzu. Wladimir Batiuk, Leiter des Center for Military and Political Studies, Russische Akademie der Wissenschaften, sieht keinen Grund, wieso sich der Kreml rächen sollte.