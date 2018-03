Griechenland: Neonazi-Ring "Combat 18 Hellas" ausgehoben

Die Anti-Terror-Einheit der griechischen Polizei hat einen Neonazi-Ring ausgehoben. Nach Medienberichten wurden in Attica und in einer Stadt in der Provinz sechs Personen festgenommen. Sie gelten als Mitglieder der neonazistischen terroristischen Gruppierung „Combat 18 Hellas“. Vorgeworfen werden ihnen unter anderem Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation, Besitz von Sprengstoff und Sprengmechanismen sowie Brandstiftung.