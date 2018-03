Helmkamera-Video: Snowboarder gerät bei Tignes in Lawine

Der Snowboarder Thomas Kray ist in eine Lawine geraten, als er am Sonntag abseits der Piste - also auf nicht gesichertem Gelände - im Skigebiet von Tignes in den französischen Alpen unterwegs war. Der junge Mann aus dem Libanon hat sein Unglück mit der Helmkamera aufgenommen (siehe unten). Er sagte im Gespräch mit euronews, dass er sein Leben seiner Ausrüstung verdankt und dass er das Video aus pädagogischen Gründen online gestellt hat, damit andere sehen können, wie es ihm ergangen ist.