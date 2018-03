Innerkoreanische Annäherung: Was will Kim Jong Un?

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un hat erstmals seit Beginn seiner Amtszeit hochrangige Vertreter aus Südkorea getroffen. Trotz Spannungen um sein Atomprogramm will Kim die Annäherung an den Süden fortsetzen. Offenbar ist auch ein Spitzentreffen mit Präsident Moon Jae in Planung.

Auf dem zweitägigen Besuch berieten beide Seiten über den Abbau militärischer Spannungen in der Region. Kim wolle die innerkoreanischen Beziehungen "energisch vorantreiben und eine neue Geschichte der nationalen Wiedervereinigung schreiben".

Kims Charmeoffensive

Inwieweit auch das umstrittene Atomprogramm Thema war, ist unklar. Südkorea und die USA fordern dessen Abbau, internationale Sanktionen üben Druck auf die Regierung in Pjöngjang aus. Anzeichen auf ein Einlenken Nordkoreas gab es bisher nicht. Allerdings betreibt Kim seit Anfang des Jahres eine Charmeoffensive in Richtung Seoul. So hatten seine einflussreiche Schwester Kim Yo Jong und der hohe Parteifunktionär Kim Yong Chol die Olympischen Winterspiele in Südkorea besucht, im Gepäck eine Einladung des nordkoreanischen Machthabers an seinen südkoreanischen Amtskollegen. Moon hatte zunächst zurückhaltend reagiert.

Umstrittenes Atomprogramm

Dieser schickte nun die Delegation von fünf Emissären unter Leitung seines nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui Yong mit der Absicht nach Nordkorea, um die kommunistische Führung in Pjöngjang und Washington an einen Tisch zu bringen.

Die Spannungen in der Region hatten sich 2017 deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrfach Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit gegen UN-Resolutionen verstoßen hatte. Nordkorea kann nach eigenen Angaben jetzt das gesamte US-Festland mit Atomsprengköpfen angreifen.