Mutmaßlicher Serienmörder: Ermittler finden siebte Leiche in Toronto

Die Leichenteile eines bislang nicht identifizierten Mannes seien in einem Privatanwesen in Toronto gefunden worden, so die Beamten. Am Montag veröffentlichten sie ein Foto des mutmaßlichen Opfers und baten die Bevölkerung um Hilfe, um den Mann zu identifizieren.

Die Polizei hatte auf dem Privatgelände bereits sechs Leichen entdeckt, die mit der Schwulenszene der Stadt in Verbindung gebracht wurden.

Der 66-jährige Gärtner Bruce McArthur wurde verhaftet: Laut Ermittler handelt es sich bei ihm wohl um einen Serienmörder.