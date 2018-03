Fall Skripal: Polizei setzt auf Zeugen

Die britische Polizei hofft in ihren Ermittlungen im Fall des erkrankten früheren Geheimdienstlers auf die Unterstützung von Zeugen. Der 66-jährige Sergej Skripal und seine Tochter wurden am Sonntag bewusstlos in einer Grünanlage in der Stadt Salisbury aufgefunden. Die Ermittler vermuten, dass die beiden vergiftet wurden - mit welcher Substanz ist allerdings unbekannt.