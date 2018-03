Trier erhält Karl-Marx-Standbild

Die Stadt Trier hat zum 200. Geburtstag von Karl Marx ein überlebensgroßes Standbild des Philosophen und Ökonomen geschenkt bekommen. Stifter der Statue ist China. Marx wurde am 5. Mai 1818 in Trier geboren. Die Figur soll in der Nähe der Porta Nigra, dem Wahrzeichen der Stadt aufgestellt werden. Das Standbild ist 4,40 Meter hoch und hat ein Gewicht von 2,3 Tonnen. Gebaut wurde sie von dem chinesischen Künstler Weishan Wu.