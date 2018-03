Zum Frauentag 2018

Millionen haben sich gegen sexuelle Gewalt, Ungleichheit und für Menschenrechte ausgesprochen.

Hier einige Beispiele:

Island ist das erste Land, das von den Firmen verlangt, dass sie die gleiche Bezahlung von Mann und Frau beweisen.

Der Juni war der Monat für Mädchen. Der Film "Wonder Woman" war der unter den Filmen, bei denen eine Frau Regie führte, der die bisher größten Einnahmen einspielte.

Im Juni wurde in Frankreich die Allianz gegen die Stereotypen der Geschlechterdarstellung ins Leben gerufen. Neue Gesetze richten sich gegen die sogenannten Magermodels, zum Schutz der Gesundheit der Frauen in der Modeindustrie.

Im September kam für die Frauen in Saudi-Arabien der Beschluss, dass sie auch Autofahren dürfen.

Im Oktober stießen Anschuldigungen der sexuellen Gewalt gegen Hollywood-Schwergewicht Harvey Weinstein eine Welle von Vorwürfen dieser Art los, die me-too-Bewegung war geboren.

Im Dezember gab es im australischen Parlament Grund zur Freude bei den Abgeordneten: die gleichgeschlechtliche Ehe wurde genehmigt.

Im Februar 2018 sprachen sich die junge Emma Gonzales und ihre Klassenkameraden gegen die Waffengesetze in den USA aus, nachdem 17 Menschen an einer High School in Florida erschossen worden waren.