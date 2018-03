Schockierendes beim Prozess zum Müllwagen-Unglück

In Tübingen steht der Fahrer des Müllwagens vor Gericht, dessen Fahrzeug am 11. August 2017 bei Nagold in Baden-Württemberg in einer Kurve umkippte und ein Auto mit fünf Personen an Bord zerquetschte. Der Fahrer ist der fahrlässigen Tötung angeklagt. Damals wurden die 25-jährige Fahrerin des VW Golf, ihr Freund (22) , ihre Schwester (17) und die beiden Kinder des Paares von dem 26-Tonnen-Laster getötet.