USA wollen in 15 Tagen mit Verhängung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium beginnen

US-Präsident Donald Trump hat in Washington wie erwartet die Verhängung von Strafzöllen bekanntgegeben. Die Maßnahme soll bereits in 15 Tagen beginnen. Verhängt werden künftig 25 Prozent auf Stahl-Importe und 10 Prozent auf Aluminium.

Ausgenommen werden zunächst nur die Nachbarn Mexiko und Kanada.

Trump unterzeichnete im Weißen Haus in Anwesenheit von Stahl- und Aluminiumarbeitern zwei entsprechende Proklamationen. Der Schutz der heimischen Produktion sei entscheidend für die nationale Sicherheit der USA, hieß es.

Eine Klausel soll es allen Ländern jedoch ermöglichen, auf der Grundlage von Einzelfall-Verhandlungen Erleichterungen zu erreichen. Dafür müssten diese aber nachweisen, dass sie durch «alternative Mittel» den negativen Einfluss, den ihre Stahllieferungen auf die nationale Sicherheit der USA hätten, ausgleichen können.

Kritik schon im Vorfeld

Trumps Schritt war in aller Welt und auch in den Vereinigten Staaten selbst auf erhebliche Kritik gestoßen.

Noch am Tag vor derUnterzeichnung der Proklamation hatten sich 107 Abgeordnete von Trumps eigener republikanischer Partei gegen die Maßnahmen gewandt und in einem offenen Brief an den Präsidenten ihre «tiefe Besorgnis» zum Ausdruck gebracht.

Das Weiße Haus begründete die Zölle unter anderem mit dem Verlust von Zehntausenden Jobs in der Stahl- und Aluminiumindustrie in den vergangenen 20 Jahren. Landesweit existierten nur noch fünf Aluminium-Schmelzereien, nur zwei davon seien voll ausgelastet. 90 Prozent des Aluminiums würden importiert.

Die Stahlindustrie in den USA beschäftigt derzeit einer Studie von Moody's zufolge rund 140 000 Menschen. 6,5 Millionen Beschäftigte sind aber in nachgeordneten Branchen tätig, die unter höheren Stahlpreisen leiden könnten.