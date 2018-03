Macron zu Besuch in Indien

Der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte sind zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Indien eingetroffen. Sie wurden vom indischen Ministerpräsidenten Narendra Modi am Flughafen in der Hauptstadt Neu-Dehli begrüßt. Dieser hatte zuvor erklärt, dass der Besuch die Beziehungen zwischen Frankreich und Indien erheblich stärken würde.