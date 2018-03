Front National ändert Namen in "Rassemblement national"

Der neue Name, den Marine Le Pen an diesem Sonntag präsentierte, soll einen Neustart der rechtsextremen Partei erleichtern und mögliche Koalitionen leichter machen. Le Pen hatte vor Kurzem gesagt, "Front" klinge zu militärisch.

"Rassemblement" kann Zusammenschluss, Aufmarsch oder Sammlung bedeuten.

Das letzte Wort haben die FN-Mitglieder. Sie sollen jetzt per Briefwahl darüber abstimmen, ob die Partei künftig Rassemblement National heißen soll. Das Ergebnis wird laut Le Pen frühestens in sechs Wochen feststehen. In einer Vorabbefragung der Mitglieder sprach sich eine knappe Mehrheit für die Umbenennung aus.

Marine Le Pen übernahm im Jahr 2011 den Parteivorsitz von ihrem Vater Jean-Marie Le Pen, der für einen radikaleren Kurs der Front National stand. Bei der Präsidentenwahl im vergangenen Jahr unterlag Marine Le Pen ihrem sozialliberalen Kontrahenten Emmanuel Macron mit 34 zu 66 Prozent der Stimmen.

Für Marine Le Pen ist der Parteitag im nordfranzösischen Lille von entscheidender Bedeutung. Sie gilt nach Wahlschlappen im vergangenen Jahr als angeschlagen.