Nicht nur Mainz trauert um Kardinal Lehmann (81✝)

Alle Kirchenglocken im Bistum Mainz läuten Kardinal Karl Lehmann zu Ehren eine halbe Stunde lang. Der überaus beliebte langjährige Bischof von Mainz und Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz ist nach einem Schlaganfall vom Herbst 2017 an diesem Sonntagmorgen in seinem Haus in der Stadt am Rhein im Alter von 81 Jahren gestorben.