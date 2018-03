Sonntagsspaziergang statt Shoppen

Verkaufsoffener Sonntag in Polen - ade. Der 11. März 2018 ist der erste Sonntag seit langem, an dem die Polen nicht mehr shoppen können, - das alles im Rahmen der von der Regierung umgesetzten Reformen. Ganz so drastisch kommt es allerdings nicht. Erst ab 2020 sollen wirklich an allen Sonntagen die Geschäfte geschlossen sein. So mancher sieht aber auch die Vorteile, andere beklagen das neue Gesetz.