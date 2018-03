Syrien: Kunst aus Bomben in Ost-Ghouta

Seit Wochen ist Ost-Ghouta in Syrien in den Schlagzeilen. Die Hochburg islamistischer Aufständischer in der Nähe von Damaskus hat die schlimmste Angriffswelle seit Jahren erlebt. Auch die vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Waffenruhe hat die Gefechte nicht beendet. Fast nichts funktioniert mehr und die Menschen leiden Hunger in Douma, der Stadt in Ost-Ghouta, in der Akram Abu al-Fawz lebt.