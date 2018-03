Nowitschok: Was wir über das russische Nervengift aus dem Fall Skripal wissen

Die britische Premierministerin Theresa May hat bestätigt, dass es sich bei dem im Fall Skripal verwendeten Nervengift um Nowitschok (auch Novichok) handelt. Der russische Ex-Spion und seine Tochter waren am vergangenen Dienstag bewusstlos auf einer Parkbank im britischen Salesbury aufgefunden worden.

Im Interview erklärte Dr. Michelle Carlin, Dozentin für forensische und analytische Chemie an der Northumbria University, erklärt, was wir bisher über Nowitschok (zu Russisch "Neuling") bedeutet, wissen.

Zu welcher Klasse Nervengifte gehört es?

Nowitschok sind chemische Kampfstoffe der vierten Generation und gelten als weitaus potenter als die Gifte der V-Serie, zum Beispiel VX. Es wird vermutet, dass Nowitschok-Wirkstoffe in Form eines ultrafeinen Pulvers verwendet werden, im Gegensatz zu anderen bekannten Nervengiften, die als Flüssigkeit oder Spray vorliegen.

Wie wirkt es?

Es wird angenommen, dass die Nowitschok-Gifte aus zwei getrennten, ungiftigen Komponenten bestehen, die gemischt ein Kampfmittel bilden. Der Wirkungsmechanismus ist dem anderer bekannter Nervengifte sehr ähnlich; allerdings wird angenommen, dass Nowitschok-Gifte wesentlich toxischer sind als die Wirkstoffe der V-Serie.

Die Nerven in unserem Körper senden chemische Signale zu den Organen und Geweben, aber Nervengas unterbricht diese Signalisierung und führt zu einer Überlastung. Diese führt zum Verlust der Kontrolle über die Muskeln, was wiederum zu Atembeschwerden, Kontrollverlust über Körperfunktionen, erhöhten Speichelfluss, Krämpfen, Lähmungen und sogar zum Tod führen kann.

Was haben wir gelernt?

Die genaue Wissenschaft und Wirkungsweise von Nowitschok ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geklärt, da es sich um die "neueste" Klasse von Nervengift handelt. Sie gelten auch als weitaus giftiger als die bisher vermuteten Nervenwirkstoffe.

Was bedeutet das für die Öffentlichkeit?

Je größter Dosis und Exposition, desto stärker der Effekt. Dies wird kaum Auswirkungen auf die Allgemeinheit haben. Dennoch wurden vorsorgliche Dekontaminierungsmaßnahmen vom Gesundheitsexperten für jeden, der sich in Gebieten aufhielt, die am Sonntagnachmittag von Herrn Skripal und seiner Tochter in Salisbury besucht wurden, angeordnet.

Wie geht es für die Betroffenen weiter?

Über die Langzeitwirkungen von Nowitschok ist wenig bekannt. Es wird jedoch vermutet, dass diese Wirkstoffe dauerhaftere Verletzungen verursachen können als andere Nervenwirkstoffserien - auch nach einer Behandlung mit Gegenmitteln.