Messerangreifer von Wien hatte "Sympathie zum politischen Islam"

Nach dem Messerangriff auf einen Wachposten vor der iranischen Botschafter-Residenz in Wien gibt es erste Informationen zum Hintergrund des Täters: Der 26-Jährige habe "Sympathie zum politischen Islam", sagte die Generaldirektorin für öffentliche Sicherheit, Michaela Kardeis, am Dienstag in Wien. Allerdings müsse man erst noch die Ergebnisse der bei der Hausdurchsuchung sichergestellten Dokumente abwarten. Während des Übergriffs hatte der Soldat den Angreifer erschossen.