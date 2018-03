Hawkings Arbeit schaffte komplettes Werk für alle anderen

Mark McCaughrean, Senior Advisor for Wissenschaft & Exploration bei der ESA sagt über die Bedeutung von Hawkings Arbeit: "Während Stephens Studentenzeit, in den späten 60er und den frühen 70er Jahren, waren Schwarze Löcher ein bloßes Konstrukt, etwas komplett Theoretisches. Während seiner Lebenszeit sind wir bis an den Punkt gelangt, an dem wir sie beobachten und Material in sie hineinfallen sehen. Und bald, mit unserer neuen Mission hier bei der Europäischen Weltraumorganisation, werden wir mit LISA ihre inneren Eigenschaften messen können."

Gravitationswellen-Physiker bei der ESA, Paul McNamara, vergleicht Hawking mit Einstein: "Hawkings Arbeit hat ein komplettes Werk für alle anderen geschaffen. So ein bisschen wie Einstein, dessen Allgemeine Relativitätstheorie etwa 100 Jahre alt ist. Mit ihrer Hilfe haben die Menschen versucht, das Universum zu verstehen. Und das gleiche wird mit Stephen Hawking passieren. Sein Beitrag zu Wissenschaft ist so immens, dass die Leute diese Konzepte nutzen. Das wird die Wissenschaft für viele Jahre am Laufen halten."